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Суд отправил под домашний арест бывшего финансового директора «Интерторга»

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения бывшему финансовому директору ритейлера «Интерторг» (Spar, «Семья») Марианну Левинтову. Под домашним арестом она пробудет до 9 мая.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, на домашнем аресте настаивало следствие. Левинтова обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество). Следствие считает, что она, бывший совладелец «Интерторга» Аллахверди Абдуллаев и еще ряд лиц, получив кредит «Сбербанка», похитили более 8 млрд рублей.

Левинтову задержали 10 марта и предъявили обвинение. В этот же день был задержан и Аллахверди Абдуллаев.

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