МИД: Россия не будет политизировать вопрос вакцинации

Россия не собирается участвовать в политических гонках в части вопроса вакцинации от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Госпожа Захарова предупредила о большом количестве недостоверных публикаций о российской вакцине.

«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос (вакцинации от коронавируса.— “Ъ”), мы не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии. Надеемся, что мы не подвержены ей, я имею в виду огромное количество фейковых материалов. Почему я об этом говорю — потому что, к сожалению, мы становимся объектом фальши, лжи, большого количества недостоверной информации, которая публикуется в том числе о российской вакцине и о российских усилиях на данном направлении»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

Мария Захарова считает, что попытки дискредитировать Россию в конечном итоге срабатывают против тех, кто их предпринимает. «Мы уверены, что скорейшее преодоление продолжающейся эпидемии коронавируса, ее масштабных социально-экономических последствий требует сплочения мирового сообщества, его скоординированных усилий... Хочется верить, что и зарубежные партнеры, понимая важность прогресса в иммунизации всего населения Земли, перестанут тратить силы на политизацию этой проблемы»,— добавила официальный представитель МИДа.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. «Спутник V» одобрен к применению в 50 странах мира. В Европе использование российского препарата пока не разрешено, однако 4 марта регулятор ЕС сообщил о начале экспертизы вакцины.

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