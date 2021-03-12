ЦБ отозвал лицензию у бывшего банка Вексельберга и Блаватника

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Альба Альянс», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 282-е место в банковской системе России по величине активов.

Акционерами «Альба Альянс» ранее были в том числе Виктор Вексельберг и Леонид Блаватник. Летом 2005 года Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман выкупили этот банк. На текущий момент единственным владельцем кредитной организации является господин Пяткин.

Лицензия аннулирована по ходатайству самого банка о добровольной ликвидации. Кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, отмечается в материале ЦБ.

В «Альба Альянс» назначат ликвидационную комиссию. Банк является участником системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 марта 2021 года.

Ранее сегодня Банк России отозвал лицензию у Форбанка из третьей сотни и у банка «Современные стандарты бизнеса» из четвертой сотни.