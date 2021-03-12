ЦБ отозвал лицензию у «ФорБанка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «ФорБанка», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 221-е место в банковской системе России по величине активов.

Центробанк отозвал лицензию, потому что «ФорБанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

«Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков»,— говорится в сообщении.

В кредитную организацию назначена временная администрация.«ФорБанк» является участником системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 марта 2021 года.