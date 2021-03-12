На Кубани за сутки от коронавируса умерли 13 человек

По данным на 12 марта в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции скончались 13 человек. Об этом сообщает сайт «Стокоронавирус.рф». Общее количество смертельных случаев в регионе достигло 2095.

По данным оперативного штаба Кубани, летальные случаи зафиксированы в инфекционных госпиталях семи муниципалитетов. Так, по три пациента умерло в Туапсе и Тихорецком районе, по два – в Краснодаре и Сочи. Еще по одному заболевшему медики не смогли спасти в Крымске, Лабинске и Северском районе.

Медики отмечают, что у всех пациентов имелись сопутствующие патологии, в том числе сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме того, на фоне коронавируса тяжелой формы у заболевших развилась двусторонняя пневмония.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 12 марта 2021 года, в Краснодарский крае выявили 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших достигло 40 096 человек. Продолжают лечение 3079 человек. Выздоровели и выписаны 34 922 пациентов, в т.ч. 91 – за минувшие сутки.

Днем ранее на Кубани также скончалось 13 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин