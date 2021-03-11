В Краснодарском крае за сутки умерло 13 заболевших COVID-19

По данным на 11 марта 2021 года в медучреждения Краснодарского края скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Общее количество летальных случае в регионе достигло 2082.

Так, в больницах краевого центра умерли трое заболевших (61 – 74 лет), в Сочи, Крымском, Тихорецком и Лабинском районах – по двое (38 – 75 лет). Кроме того, по одному человеку скончалось в Новороссийске и Туапсе (62 и 47 лет). В оперативном штабе Кубани отмечают, что у всех заболевших развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие заболевания.

Всего в России за последние сутки умерли 459 человек – на 1,5% меньше, чем днем ранее (466). Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (40) и Московской области (28).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 11 марта 2021 года в Краснодарский крае выявили 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших составило 39 966 человек, в том числе 2 759 детей. Продолжают лечение 3053 заразившихся, выздоровели и выписаны – 34831 человек, в т.ч. 82 – за минувшие сутки.

Днем ранее на Кубани также скончались 13 человек.

Алексей Белянин