На Кубани за сутки выявили 129 новых случаев коронавируса

По данным на 11 марта 2021 года в Краснодарский крае выявили 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этий сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших составило 39 966 человек, в том числе 2 759 детей. Продолжают лечение 3053 заразившихся: в стационарах лечатся 1045 жителей с коронавирусом, на дому – 2008. Выздоровели и выписаны – 34831 человек, в т.ч. 82 – за минувшие сутки. В настоящее время 76 заболевших также находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо – на ЭКМО, уточняют в минздраве Краснодарского края.

По данным оперативного штаба Кубани, больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в Краснодаре (39), Новороссийске (17) и Сочи (7). Кроме того, прирост новых заболевших зарегистрирован в следующих муниципальных образованиях:

6 – Усть-Лабинский район;

5 – Геленджик, Анапа, Мостовской районы;

4 – Тихорецкий и Крымский районы;

3 – Динской, Северский и Отрадненский районы;

2 – Кореновский, Туапсинский, Апшеронский, Ейский, Курганинский, Лабинский, Темрюкский, Павловский районы и Армавир;

1 – Абинский, Брюховецкий, Кавказский, Красноармейский, Старийинский, Тбилисский, Успенский, Гулькевичский, Новокубанский и Белоглинский районы.

С начала пандемии в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 189 761 человек. За этот же период лаборатории края провели 2 591 222 исследования, в том числе 6963 – за последние сутки.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах. В Москве зарегистрировано 1281 заболевших, в Санкт-Петербурге – 961. На третье место по количеству новых случаев вышла Нижегородская область – 376 заболевших. Меньше всего пациентов выявлено в ЕАО (5), НАО и на Чукотке (по два).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 10 марта в Краснодарский крае подтвердили 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. Всего в регионе с начала пандемии выявили 39 837 случая заболевания, выздоровели 34 749 человек. Днем ранее в регионе также сообщили о смерти 13 заболевших.

Алексей Белянин