Бизнес и власть

------ Агропромышленный комплекс |
Пошлины давят на цены и посевыРастениеводы могут отреагировать на повышение экспортных пошлин на зерновые сокращением площадей отведенных под них угодий или даже полным отказом от сева этих культур. Господдержка, призванная компенсировать аграриям потери, не всегда достаточна. Повышение маржинальности за счет переработки требует инвестиций, для которых у сектора нет достаточных ресурсов. Пострадавшими окажутся в первую очередь небольшие хозяйства.
------- Политика |
«Новые люди»: Наш избиратель хочет позитивных переменГлава Донского союза молодежи и регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Дмитрий Кротов планирует участвовать в выборах депутатов Государственной Думы в сентябре нынешнего года как кандидат от партии «Новые люди». По его словам, задача партии — дать избирателям альтернативу. В парламенте Дмитрий Кротов планирует продвигать в первую очередь инициативы, направленные на поддержку молодежи.
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