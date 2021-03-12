Пошлины давят на цены и посевы Задача новых пошлин на экспорт зерновых — сдержать рост цен на продукты, однако их введение может сделать выращивание пшеницы и других культур невыгодным

Растениеводы могут отреагировать на повышение экспортных пошлин на зерновые сокращением площадей отведенных под них угодий или даже полным отказом от сева этих культур. Господдержка, призванная компенсировать аграриям потери, не всегда достаточна. Повышение маржинальности за счет переработки требует инвестиций, для которых у сектора нет достаточных ресурсов. Пострадавшими окажутся в первую очередь небольшие хозяйства.



Пошлины против роста цен

Главная задача введения новых экспортных пошлин — сдерживание внутренних цен, подчеркнул в ходе конференции «Реализация, экспорт урожая 2021 года — его перспективы» заместитель министра сельского хозяй-ства Ростовской области Дмитрий Репка.

«За последние 10 лет площадь угодий, отведенных под зерновые культуры, на Дону выросла почти на треть, — сообщил господин Репка. — В нынешнем году ими планируется засеять в общей сложности 3,6 млн га. Благодаря большим урожаям последних лет ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась. Чтобы сохранить эту ситуацию, и были введены новые пошлины».

Зерновые традиционно являются главным экспортным товаром для Ростовской области. По данным Министерства экономического развития региона, в 2020 году объем зарубежных поставок злаков предприятиями донского АПК увеличился по сравнению с 2019 годом более чем на 40% при общем темпе роста объемов экспорта только на 5%. В целом на продовольствие приходится $ 5,8 млрд из $ 8,7 млрд экспортной выручки компаний Ростовской области, а зерновые составляют 80% аграрного экспорта региона.

По данным Росстата, в прошлом году инфляция в России составила 4,91%. При этом продукты питания подорожали на 6,7%. В начале нынешнего года продуктовая инфляция в России достигла в годовом выражении 8,2% при значении аналогичного показателя по полному кругу товаров и услуг 5,2%. Опережающее подорожание продуктов и стало главной причиной принятия правительством страны мер по ограничению экспортных продаж продовольствия.

Председатель Совета экспортеров зерна (СЭЗ) Эдуард Зернин заявил, что ранее государство, напротив, стимулировало поставки зерновых на мировой рынок. С октября 2018 года в России действует федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Однако на данный момент экспорт злаков как сырья исчерпал свой потенциал развития, считает господин Зернин. Сейчас правительство ставит перед собой задачу подтолкнуть растениеводов к созданию и расширению мощностей по переработке зерновых.

«Введение новых пошлин ведет к тому, что риски экспортеров существенно возрастают, — заявил глава СЭЗ. — Это будет заложено в закупочные цены. Поэтому заслуживает внимания возможность увеличения объема сева масличных культур, которые в России в дефиците. Но давайте не будем сеять панику: от пшеницы и других зерновых отечественные растениеводы не откажутся».

Председатель совета Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области и президент аграрного холдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко оценил суммарные потери российского растениеводства из-за введения новых пошлин в 200 млрд руб. Степень негативного влияния правительственных мер по сдерживанию цен на отрасль он назвал беспрецедентной.

Президент Зернового союза России Аркадий Злочевский высказал мнение, что цены на злаковые культуры могут расти и по другим причинам, например из-за снижения урожая. Определенные предпосылки для этого в регионах юга России есть. Директор ФГБУ ГЦАС «Ростовский» Ольга Назаренко в своем докладе о состоянии озимых в Ростовской области сообщила, что запасы влаги в донских почвах на данный момент находятся на очень низких значениях. Это общая тенденция последних лет, согласился генеральный директор холдинга «Красный Октябрь» из Веселовского района Александр Шебалков. По его словам, запасы влаги в почвах на угодьях хозяйства «приблизились к нулю» уже в середине прошлого лета и с тех пор не было предпосылок для их роста.

«Если из-за пошлин аграрии сократят площади посевов яровых, а зимовка окажется не слишком удачной для озимых, то снижение объемов урожая приведет к росту цен, а рост цен — к новым, еще более жестким мерам со стороны государства, — предположил Аркадий Злочевский. — По такой схеме развивались события, например, в Аргентине, где этот сценарий привел к тому, что выращивать пшеницу стало слишком рискованно и невыгодно для растениеводов».

На юге пока спокойно

Главные риски для растениеводов создают не фиксированные пошлины, которые действуют с 1 марта и составляют 50 евро за экспорт тонны пшеницы, а плавающие, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Они начнут взиматься со 2 июля. Их размер будет рассчитываться исходя из цены пшеницы на условиях FOB в Новороссийском морском торговом порту. По оценке ИКАРа, при ее уровне $ 250 и действующем курсе доллара экспортеры будут получать выручку в размере 13 тыс. руб. с тонны пшеницы вместо 16 тыс. руб. Кроме того, 15 марта начнут действовать экспортные пошлины на кукурузу, которые составят, соответственно, 25 и 10 евро за тонну.

В целом квота на экспорт зерновых составит в первом полугодии 2021 года 17,5 млн тонн. За ее пределами пошлина составит 50% таможенной стоимости товара, но не менее 100 евро за тонну.

В результате всего этого российское растениеводство недополучит около $ 2 млрд выручки, считает Дмитрий Рылько.

В то же время, по его мнению, пока новые пошлины не оказали заметного негативного влияния на хозяйства юга России. «Растениеводы южных регионов в значительной мере уже реализовали свой потенциал и внутренних, и экспортных продаж, — объяснил господин Рылько. — Благодаря высоким ценам аграриям удалось получить рекордную маржу в рублях практически по всем культурам. А рост цен был в значительной мере спровоцирован действиями российского правительства. Объявление о введении новых пошлин привело к росту мировых цен, что было на руку отечественным производителям».

Управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов полагает, что в дальнейшем действие новых пошлин скажется в первую очередь на небольших растениеводческих хозяйствах. Связано это с тем, что трейдеры переложат свои потери от пошлин на производителей. Однако крупные игроки найдут способы защититься от этого влияния.

«Мы провели моделирование сложившейся на рынке зерновых ситуации и пришли к выводу, что предприятия с земельным банком от 15 тыс. га практически не пострадают от введения новых экспортных пошлин, — заявил господин Салимов. — У них есть финансовые подушки безопасности, а себестоимость производства в таких хозяйствах ниже, например, по той причине, что они могут покупать удобрения и средства защиты растений большими партиями со скидками до 15%. Кроме того, у крупных предприятий, как правило, есть квалифицированная финансовая служба, умеющая работать с банками, в то время как небольшим производителям приходится финансироваться за счет кредиторской задолженности перед поставщиками или брать займы у крупных хозяйств. Это обходится дороже».

По оценке Сбербанка, из-за новых пошлин маржа сократится у всех производителей зерновых, но у крупных игроков она не упадет ниже 20%, в то время как у малых может оказаться и меньше 10%. Поэтому им потребуется государственная поддержка. Стоит отметить, что правительство планирует распределять средства, собранные в виде экспортных пошлин, между аграриями в виде субсидий. Однако на практике эксперты ожидают, что таким образом производителям удастся компенсировать не более 75% обусловленных пошлинами потерь.

Ставка на переработку

К предложению повысить маржинальность путем увеличения добавочной стоимости за счет запуска перерабатывающих мощностей аграрии относятся по-разному. Александр Шебалков считает, что «собственная переработка у производителей — это путь в никуда». По его словам, на мировом рынке такая практика отсутствует.

«У нас есть своя мельница, есть завод по производству круп, есть сырзавод, животноводческое хозяйство, маслоцех, но все это, по большому счету, только отвлекает оборотные средства от основного бизнеса, — заявил господин Шебалков. — У нас нет денег, чтобы развивать животноводство или переработку на достойном техническом уровне. Кто-то должен выращивать, кто-то другой — перерабатывать».

Директор ООО ПКФ «Маяк» из Зерноградского района Любовь Железная воспринимает ситуацию более оптимистично. Ее хозяйство, наряду с производством собственной продукции из нута, чечевицы, пшеницы, овса, риса, сои и т. д., предоставляет услуги по переработке зерновых в крупу и муку, а также по их фасовке. Госпожа Железная отметила, что на некоторые культуры спрос превышает предложение. В частности, «Маяк» готов брать на переработку нут и чечевицу, спрос на которые на мировом рынке достаточно высок. Однако выращивать эти культуры донские аграрии не спешат.

Руслан Салимов добавил, что благодаря государственным программам поддержки сельского хозяйства доступность банковских кредитов для производителей заметно возросла. Среди таких программ он назвал, в частности, постановление правительства № 1528, принятое в 2016 году. Оно предусматривает выплату бюджетных субсидий банкам, кредитующим аграрные предприятия по ставке не более 5% годовых.

«За 2020 год кредитный портфель предприятий сферы АПК в Ростовском отделении Сбербанка вырос на 25% и достиг 55 млрд руб., — сообщил господин Салимов. — Мы занимаем 35-40% рынка льготного кредитования сельского хозяйства Ростовской области. В рамках программы 1528 мы выдали в прошлом году кредиты на общую сумму около 5 млрд руб. Это очень универсальная и технологичная программа с доступными условиями участия. В 2020 году мы удовлетворили в двухнедельный срок 99% заявок на участие в ней, поданных донскими аграриями».

Льготное кредитование дает возможности не только для пополнения оборотных средств, но и для развития производства, в том числе переработки. По словам Руслана Салимова, на капитальные вложения были направлены около 20% кредитов, полученных сельхозпредприятиями Ростовской области в рамках программы 1528 в прошлом году.