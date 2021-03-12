«Новые люди»: Наш избиратель хочет позитивных перемен

Глава Донского союза молодежи и регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Дмитрий Кротов планирует участвовать в выборах депутатов Государственной Думы в сентябре нынешнего года как кандидат от партии «Новые люди». По его словам, задача партии — дать избирателям альтернативу. В парламенте Дмитрий Кротов планирует продвигать в первую очередь инициативы, направленные на поддержку молодежи.



— Почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Государственной Думы?

— Я начал работу с партией «Новые люди» как эксперт, возглавил комитет по молодежным инициативам. Понял, что мои меня здесь слышат, а мои идеи совпадают с убеждениями руководителей партии. Мне предложили масштабировать мой опыт, продвигать проекты на федеральном уровне. Если мы хотим что-то по-настоящему изменить в стране, надо идти в Госдуму. Вот я и иду.

— Обычно в Госдуму выдвигаются из нижестоящих парламентов — муниципальных или региональных, набрав определенный опыт и вес.

— У меня есть политический опыт, хоть я и не был депутатом. Я долгое время работал председателем правления регионального отделения «Российских студенческих отрядов» (РСО) в Ростовской области, а также был председателем Донского союза молодежи. Кроме того, я возглавлял рабочую группу «Общество и власть: прямой диалог» донского отделения ОНФ. На этих площадках я отстаиваю интересы молодых людей, за которыми будущее нашей страны.

Есть и опыт законотворческой деятельности. Представители РСО, и я в том числе, выступили в качестве основных инициаторов и идеологов принятия в Ростовской области законов о студенческих отрядах и волонтерской деятельности еще до того, как такие нормативные акты появились на федеральном уровне. Закон о студотрядах был принят областным Заксобранием в 2011 году, а многие регионы его принимают только сейчас. Он позволил значительно повысить активность работы студотрядов в Ростовской области. Закон в поддержку волонтеров на федеральном уровне приняли только пару лет назад, а в Ростовской области региональный закон о поддержке добровольческой деятельности приняли в 2012 году.

— Как вы намерены использовать этот опыт?

— Я планирую и дальше продвигать законодательные инициативы в поддержку молодых людей. Политические события последнего времени, в том числе январские акции протеста, показали, что полноценной молодежной политики в стране нет. Закон о ней не могли принять на федеральном уровне в течение 20 лет и приняли только 30 декабря прошлого года. Несмотря на такую долгую подготовку, он оказался довольно бессодержательным. Кроме того, в новом законе верхнюю рамку молодого возраста подняли до 35 лет. Из-за этого количество потенциальных получателей поддержки, предусмотренной законом, выросло сразу на 12 миллионов, до 41 млн человек. А ведь ресурсы на молодежную политику выделяются и так достаточно ограниченные, размазывать их не лучшее решение.

Нашей стране нужна более эффективная нормативная база, которая обеспечит системную поддержку молодых людей. Сейчас им по-прежнему уделяется внимание по остаточному принципу, как будто молодым говорят: «Раз вы — будущее, то и приходите со своими проблемами когда-нибудь в будущем».

— Почему вы считаете важным работать именно с молодежью?

— Потому что именно молодые люди должны занять в обществе ту нишу, которая принадлежит им по праву. Молодежь — носитель энергии общества. Если эту энергию не направить в сторону созидания и развития, то она либо будет толкать молодых людей в сторону наркомании, алкоголизма и экстремизма, либо просто рассеется и погаснет. А без энергии молодежи, как мы видим, страна буксует в своем развитии. Эту энергию необходимо направлять туда, где стране нужны прорывы. Качество человеческого капитала уже в ближайшие годы будет определяться тем, какую молодежь нам удастся воспитать.

Значимость того, что мы делаем в сфере молодежной политики сейчас, будет с каждым годом расти. Нужно понимать, что если сегодня в молодежь не вложить необходимый объем ресурсов, то завтра она либо будет бездельничать и повиснет мертвым грузом на обществе, либо от непонимания происходящего начнет крушить все вокруг себя.

— Почему вы решили принять предложение партии «Новые люди» стать ее кандидатом?

— Я разделяю многие убеждения «Новых людей». Это прогрессивная партия, у которой, на мой взгляд, есть возможность изменить сложившуюся сейчас закостенелую государственную систему, в которую новому человеку пробиться сложно. Хотя это, на мой взгляд, уже просто необходимо.

Если говорить конкретнее, то начать стоит уже с названия партии. Это действительно новые люди для российской политики, и внимание к людям — их главный лозунг. Я был удивлен тем, насколько основатель партии Алексей Нечаев знает и понимает существующие в обществе проблемы и как серьезно он настроен на то, чтобы изменить ситуацию. Мой опыт работы показал, что проблем в нашей стране действительно множество. Людей волнует состояние дорог, ЖКХ, систем образования и здравоохранения. Но пойти с этим зачастую просто некуда. Закостенелость системы мешает ей реагировать на реальные нужды и запросы граждан.

— Если вы победите на выборах, какими будут первые законодательные инициативы, с которыми вы выступите как депутат?

— В партии «Новые люди» уже разработан проект закона о первом рабочем месте выпускника. Мы будем добиваться его принятия на уровне Государственной Думы. Законопроект предусматривает введение налоговых льгот для работодателей, принимающих на первую постоянную работу выпускников вузов. Сейчас государство вкладывает очень много в образование молодых людей, но между системой профессионального образования и работодателями, которые ищут сотрудников, остается множество нестыковок. Работодатели боятся брать молодых ребят без опыта, а свежеиспеченным выпускникам негде его получить. Мы предлагаем на год-два облегчать налоговое бремя для предприятий, трудоустраивающих выпускников, чтобы у них была возможность вкладываться в профессиональное развитие молодых сотрудников, а молодежь могла получить необходимый опыт и навыки работы. В молодежной среде и среди экспертов рынка труда эта инициатива встретила активное одобрение.

В целом в нормативной базе есть много пробелов. Например, многие молодые люди спиваются или начинают употреблять наркотики в значительной степени из-за того, что им нечем заняться. Если в Ростове и других крупных городах есть альтернативы, то в маленьких населенных пунктах области с этим просто беда. Мы обсуждали с молодыми людьми идею создания сети, условно говоря,домов молодежи или коворкингов, куда можно прийти послушать лекцию или провести мастер-класс, реализовать свой проект. Такие центры, мне кажется, должны появиться во всех населенных пунктах нашего региона.

Большой положительный эффект даст развитие молодежного предпринимательства. Сейчас оно стоит на месте. Соцопросы показывают, что старшие школьники и студенты младших курсов чуть ли не поголовно хотят создать собственный бизнес. Но потом у большинства это желание пропадает. Потому что они либо сами совершили одну, две, три попытки и не встретили никакой поддержки, либо столкнулись с чужим негативным опытом. Необходимо предоставить молодым предпринимателям льготы, которые позволят им в течение первых года-двух деятельности скопить первичный капитал и получить необходимый опыт. Молодым людям нужны наставники, менторы из числа опытных бизнесменов, такую культуру следует развивать по всей стране.

—Один из пунктов программы «Новых людей» — повышение уровня политической конкуренции. Сейчас он низок? И в чем ее ценность?

— Я знаю депутатов, которые в своих округах не появлялись долгие годы и сохраняют свои мандаты. Конкуренции нет, их и так изберут. И наша политическая система это допускает. Алексей Нечаев говорил, что, возможно, по аналогии с антимонопольным законодательством имеет смысл ограничить долю депутатов от одной партии в любом органе представительной власти 35%. В этих условиях ни у одной партии не будет подавляющего преимущества и всем им придется работать с людьми.

— Что вы планируете делать для повышения уровня политической конкуренции?

— Сейчас люди просто не понимают, в чем заключается работа политических партий. Это неудивительно. Последние протесты показали, что государство не получает от общества обратную связь в нужном количестве и не заинтересовано в ней. В принципе, закостенелость политических систем — общемировая тенденция. Мы видим, что и в Европе начинают появляться партии, которые стремятся донести до властей требования простых людей. Без этого система начинает работать сама на себя, а не на граждан. Задача «Новых людей» в том, чтобы эту систему взаимоотношений изменить.

— А сами граждане готовы участвовать в политической жизни страны?

— Думаю, да. Сейчас часто говорят, что молодые люди не интересуются политикой. Это не так. Просто когда молодые люди начинают не имитировать деятельность, а действительно участвовать в политике, их почти всегда отодвигают в пользу «более солидных» людей. Кому захочется повторять такой опыт? Получается замкнутый круг — молодых не пускают в политику, а без них не получается разработать необходимые им инициативы.

— Партия «Новые люди» готова стать социальным и политическим лифтом для молодых людей?

— Да, конечно. Можете заглянуть в наш штаб — там много молодых людей. В других регионах есть примеры победы молодых кандидатов от нашей партии на выборах: в Заксобрании Новосибирской области депутат Дарья Карасева, ей 24 года, и она руководитель нашей фракции. Сейчас у нас есть возможность не собирать подписи для выдвижения кандидатов в Госдуму. А это один из самых сложных этапов избирательной кампании.

— Кого вы видите в качестве своих избирателей?

— Избиратель партии «Новые люди» — это человек, который хочет позитивных изменений в своем городе, регионе, стране. Это тот, кто хочет развития, перемен без потрясений. Это тот, кто хочет лучшего будущего для себя и своих детей. Это тот, кто не готов голосовать за парламентские партии, ведь за много лет они так и не решили стоящие перед ними проблемы. Задача «Новых людей» — дать избирателям альтернативу в виде конструктивной и независимой партии, предлагающей умные решения.