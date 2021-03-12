Доходы бюджета Краснодара в 2020 году достигли 38 млрд рублей

Доходы бюджета Краснодара с учетом краевых и собственных средств по итогам 2020 года составили 38,2 млрд руб. Это на 1,6% больше запланированных показателей, заявил в ходе ежегодного отчета глава города Евгений Первышов.

По его словам, объем собственных доходов, поступивших в казну, составил 17,5 млрд руб. Вклад города в консолидированный бюджет Краснодарского края составил 91,5 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше запланированного.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, бюджет Краснодара на 2021 год составит 33,8 млрд руб. Объем налоговых и неналоговых доходов составит 17,8 млрд руб., еще 16,5 млрд руб. в краснодарскую казну перечислит краевой бюджет – это будут субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты.

По данным на 1 марта 2021 года доходы бюджета от налоговых поступлений составили 2,2 млрд руб. или 12,7% от годового плана. За февраль в городскую казну поступило 1,2 млрд руб. собственных доходов, 115% от плана на месяц. Тем самым был компенсирован бюджетный дефицит января, который составлял 125 млн руб.

Алексей Белянин