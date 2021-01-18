Бюджет Краснодара на 2021 год составит 33,8 млрд рублей

Утвержденный городской Думой Краснодара городской бюджет на 2021 год по налоговым и неналоговым доходам составляет 17,333 млрд руб. Еще 16,5 млрд руб. в краснодарскую казну перечислит краевой бюджет. Это будут субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, сообщил на городской планерке директор департамента финансов администрации Краснодара Александр Чулков.

Больше всего доход в городской бюджет принесут налог на доходы физлиц (42% или 7,3 млрд руб.), налог на совокупный доход (18,3% или 3,2 млрд - это налог на упрощенную систему, патентная система, единый сельхозналог), а также земельный налог (14% или 2,4 млрд руб.).

По словам чиновника, по итогам 2020 года Краснодар перечислил в консолидированный бюджет Краснодарского края 91,5 млрд руб. при плане в 89,5 млрд руб. (102%).

«По состоянию на 16 января в местный бюджет поступило собственных доходов 292 млн руб., или 27,7% от месячного плана. В части расходов: это, прежде всего, расходы социальной сферы, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса. Всего расходы утверждены в сумме 35,5 млрд руб., это вместе с налоговыми и неналоговыми доходами города и краевыми межбюджетными трансфертами», - сообщил господин Чулков.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, расходы бюджета Краснодара с учетом краевых и собственных средств в 2020 году составили 37,4 млрд руб. Приоритетными были социальная сфера (52% или 19,5 млрд руб.), жилищно-коммунальное хозяйство (4,1 млрд руб., в том числе 2,6 млрд руб. на благоустройство) и дорожное хозяйство (3,1 млрд руб.).

Дмитрий Михеенко