«Сафмар» привлек 17,6 млрд рублей в рамках SPO «М.Видео»

Группа «Сафмар» продала 13,5% акций «М.Видео» в рамках SPO, цена размещения составила 725 руб. за акцию, сообщается на сайте ритейлера электроники. «Сафмар» привлек 17,6 млрд руб.

«Группа "Сафмар" проинформировала компанию о вторичном публичном предложении 24 млн 279 тыс. 174 акций "М.Видео", реализованном Ericaria Holdings Ltd. по цене 725 руб.»,— сообщается в материале.

Доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 24%. «У меня нет сомнений, что дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать дальнейшему усилению инвестиционной истории компании, облегчат доступ к акциям более широкому кругу инвесторов и улучшат ликвидность»,— приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» Саида Гуцериева.

О подготовке к SPO — в материале “Ъ” «В "М.Видео" зовут инвесторов».