В «М.Видео» зовут инвесторов «Сафмар» Михаила Гуцериева может продать на бирже до 13,5% группы

Один из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники в России «М.Видео-Эльдорадо» объявил о подготовке к SPO. Основной владелец группы — «Сафмар» Михаила Гуцериева планирует продать 24,27 млн своих акций, или 13,5% капитала группы, что в текущих ценах стоит почти 20 млрд руб. Размещения Ozon и Fix Price показали, что инвесторы открыты российским активам в розничном секторе.

О начале SPO ПАО «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») сообщило во вторник. Предполагается, что до 24,27 млн своих акций инвесторам предложит Ericaria Holdings Ltd.— структура основного владельца «М.Видео-Эльдорадо» — группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. Это соответствует 13,5% акционерного капитала компании. Исходя из цены акций «М.Видео» на 5 марта на Московской бирже в 816,2 руб. за бумагу, стоимость пакета можно оценить в 19,8 млрд руб. К вечеру 9 марта акции подешевели до 799 руб. за бумагу. Капитализация была 143,63 млрд руб.

«М.Видео-Эльдорадо» — один из крупнейших игроков в сегменте потребительской электроники, управляет более 1 тыс. магазинов по всей стране. По оценке GfK в 2020 году компания занимала 27% рынка. В 2020 году выручка группы выросла на 14,4%, до 417,8 млрд руб., чистая прибыль — на 9,3%, до 12,2 млрд руб. После завершения предложения доля «Сафмар» в «М.Видео-Эльдорадо» может снизиться с 73,5% до 60%. Еще 15% компании принадлежит немецкой Media-Saturn-Holding GmbH, free-float — 10,4%.

Точное количество продаваемых акций и цена предложения будут определены по итогам формирования книги заявок, которое начнется 9 марта. С 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами. Сроки закрытия книги будут объявлены дополнительно. Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал».

Как отметил гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов, SPO позволит повысить ликвидность акций группы и их доступность для широкого круга инвесторов.

Он также напомнил, что совет директоров утвердил новую дивидендную политику, в соответствии с которой компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 100% консолидированной чистой прибыли. Председатель совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев отметил, что группа обладает существенным потенциалом создания стоимости для акционеров за счет дальнейшего развития бизнес-модели, улучшения корпоративного управления и инвестиционной привлекательности, чему будет способствовать SPO.

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев отмечает, что за счет предложения «М.Видео» сможет увеличить долю акций в свободном обращении, что обычно позитивно воспринимается инвесторами. По его словам, на новостях возможен и краткосрочный всплеск стоимости акций. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов добавляет, что недавнее успешное размещение Ozon и Fix Price показывает, что инвесторы открылись российским активам в розничном секторе, и компании решили воспользоваться ситуацией.

Никита Щуренков