Мэрия Сочи предупредила об очень сильном снеге в горных и предгорных районах курорта

Администрация Сочи предупредила жителей и гостей курорта об очень сильных снегопадах в горной и предгорной зоне курорта.

Снегопады прогнозируются до конца суток 12 марта, ожидается достижение опасных отметок. Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами, гололедицей.

В мэрии Сочи отмечают, что все городские и оперативные службы переведены в режим усиленной работы. Населению не рекомендуют не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 11 марта администрация Сочи также распространила экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах курорта. Согласно прогнозу, угроза схода лавин возможна с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта на высоте от 1000 метров. Не исключено возникновение чрезвычайных происшествий.

По данным МЧС Краснодарского края 12 марта на территории региона, в том числе – на Черноморском побережье, сохранится вероятность осадков в виде снега и мокрого снега, ночью в отдельных районах – сильные осадки и метель, на дорогах – гололед.

На Черноморском побережье сохранится вероятность сильного ветра, его скорость составит 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с. В Новороссийске ночью и утром 12 марта - порывы 30-35 м/с, днем скорость ветра снизится до 13-18 м/с, местами - до 18-23 м/с.

Алексей Белянин