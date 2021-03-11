В горах Сочи предупредили об угрозе схода лавин

Администрация Сочи распространила экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах курорта.

Согласно прогнозу, угроза схода лавин возможно с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта на высоте от 1000 метров. Не исключено возникновение чрезвычайных происшествий, связанных с сходом снежных лавин. При этом, на высотах от 500 метров прогнозируется слабая лавинная опасность.

В мэрии Сочи отмечают, что все городские службы работают в режиме повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от выходов в горы, не выезжать на личном автотранспорте, не оборудованном зимней резиной, и в гололед. Кроме того, не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее синоптики спрогнозировали существенное понижение температуры воздуха в предгорных районах Краснодарского края 11 и 12 марта. Столбик термометра может опуститься до -15 градусов.

Алексей Белянин