В Краснодарском крае прогнозируются гололед и налипание мокрого снега

По данным МЧС Краснодарского края 12 марта на территории региона, в том числе – на Черноморском побережье, сохранится вероятность осадков в виде снега и мокрого снега, ночью в отдельных районах – сильные осадки и метель, на дорогах – гололед. Температура воздуха ночью опустится до минусовых значений, от -7 до -12 градусов. Днем минусовая температура сохранится, потеплеет до -3, в юго-восточных предгорьях и на участке от Анапы до Геленджика - до - 4 и – 6. В отдельных районах Краснодарского края дневная температура поднимется до +3 - +4 градусов.

На черноморском побережье сохранится вероятность сильного ветра северо-восточного направления, его скорость составит 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с. В Новороссийске ночью и утром 12 марта - порывы 30-35 м/с, днем скорость ветра снизится до 13-18 м/с, местами - до 18-23 м/с.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске 11 марта введен режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС в связи с ураганным ветром. Также на территории Краснодарского края в горах выше 2000 м, в городе-курорте Сочи - выше 1000 м до 12 марта включительно продолжает действовать экстренное предупреждение об опасности схода лавин.

Ольга Логинова