Попова: переболевшие COVID-19 россияне заразиться британским штаммом уже не могут

Переболевшие распространенными в России вариантами коронавируса россияне уже не заразятся британским штаммом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это также касается тех, кто сделал прививку.

«Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в России, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам»,— сказала госпожа Попова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что после отмены режима самоизоляции для пожилых есть риск, что среди них будет распространяться COVID-19, поэтому им нужно максимально быстро привиться. «Это самая неимунная часть населения, потому что целый год практически они находятся в режиме самоизоляции. Поэтому здесь людей с иммунитетом наименьший удельный вес»,— сказала она.

Ранее Анна Попова заявила, что в России нет необходимости массовой иммунизации детей. По ее словам, дети легко переносят вирус и у них быстро вырабатывается иммунитет. Массовая вакцинация от коронавируса в России идет с января, зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВакКорона».

Как Россия год прожила с коронавирусом, читайте в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».