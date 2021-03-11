Баскетболистки перешли ко второму

В четверг завершился регулярный чемпионат женской баскетбольной Премьер-лиги и, как следствие, определились все пары play-off. В матче, закрывавшем турнир, лидер первенства екатеринбургский УГМК обыграл курское «Динамо» со счетом 79:70.

Встреча УГМК и «Динамо», закрывавшая регулярное первенство Премьер-лиги, была знаковой. Понятно, почему Российская федерация баскетбола (РФБ), верстая календарь на сезон, поставила матч грандов на последний тур. Его оставили на сладкое. Но поскольку УГМК прошел сезон вообще без поражений, а «Динамо» осечки на дистанции все-таки допускало, команды к последнему туру уже зафиксировали за собой первое и второе места. Возможно, курскому клубу стоило пораньше повысить до главного тренера Василия Карасева (в «Динамо» он с начала сезона, но возглавил команду только в начале марта, после отставки Элен Шакировой). Кстати, само по себе его назначение главным тренером женского баскетбольного клуба — вещь как минимум занятная, свидетельствующая о том, что уровень турнира интересен даже специалистам такого уровня. Напомним, что господин Карасев в сезоне 2015/16 признавался лучшим тренером Единой лиги ВТБ (тогда он тренировал «Зенит»).

Но даже в ситуации, когда турнирного значения встреча не имеет и УГМК, и «Динамо» играли в полную силу. Неудивительно, учитывая, что у команд длинная и непростая история взаимоотношений. В целом игру контролировали хозяйки, у которых традиционно надежны были Бритни Грайнер, Бреанна Стюарт и признанный лидер сборной России Мария Вадеева. Но получись у «Динамо» буквально на два три попадания больше, все могло сложиться и в пользу гостей. Ну а так УГМК победил со счетом 79:70. Жаль также, что в матче не приняла участие Анастасия Олаири Косу. У 15-летней баскетболистки в активе уже есть победа на чемпионате Европы-2019 среди девушек до 16 лет (и звание MVP этого турнира), а в этом сезоне она показала, что не затеряется и во взрослом баскетболе. Косу ведь не только дебютировала в Премьер-лиге, но и вызывалась в национальную сборную России. Правда, в заявку на матч пока не попадала, но учитывая ее прогресс — это лишь вопрос времени.

Отметим, что регулярное первенство Премьер-лиги в последние годы традиционно складывалось по очень похожим сценариям. За первое место боролись уже упомянутые УГМК и «Динамо» (за редчайшим исключением оно доставалось уральской команде), а третьей с такой же стабильностью была оренбургская «Надежда». Ну а дальше как-то располагались все остальные.

В этом сезоне как минимум «Надежду», между прочим, участника Евролиги, с привычной позиции потеснили. Причем сделала это команда, принципиально не прибегающая к услугам легионеров — московский МБА. В современном клубном спорте высокого уровня добиться чего-то, не прибегая к помощи иностранцев само по себе ценно. МБА к тому же удивил тем, что умудрился выдать сильнейшую вторую половину сезона (12 побед в 13 матчах), уступив по ходу только УГМК, но при этом обеспечив себе перевес по личным встречам над той же «Надеждой», ставшей в итоге четвертой .

Наконец стоит отметить и дебютанта турнира — «Нику». Команда из Сыктывкара не просто пробилась сходу в play-off, она сделала это, заняв пятое место, регулярно навязывая борьбу гораздо более опытным соперникам.

Что касается пар первого раунда play-off, то УГМК поспорит с восьмой командой чемпионата «Спарта&K» (Видное), «Динамо» встретится с занявшим седьмое место «Енисеем» (Краснодарский край), МБА с еще одним «Динамо» (Новосибирская область), финишировавшим шестым, а соседи по турнирной таблице «Надежда» и «Ника» сыграют друг с другом.

Арнольд Кабанов