«Манчестер Юнайтед» и «Милан» сыграли вничью в 1/8 Лиги Европы

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на своем поле с итальянским «Миланом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча окончилась со счетом 1:1.

Счет открыл футболист «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло (50). У «Милана» гол забил Симон Кьер (90+2).

В другом матче «Аякс» (Нидерланды) на своем поле обыграл «Янг Бойз» (Швейцария) со счетом 3:0. Чешская «Славия» сыграла вничью с шотландским «Рейнджерсом» (1:1). Киевское «Динамо» уступило испанскому «Вильярреалу» (0:2).

Ответные матчи пройдут 18 марта.