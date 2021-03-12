Mercedes отзывает более 264 тыс. автомобилей из-за угрозы их воспламенения

Немецкий производитель Mercedes-Benz отзывает более 264 тыс. автомобилей по всему миру из-за дефекта, который может привести к воспламенению машины, сообщили зарубежные СМИ и ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы компании. Речь идет о 264 393 автомобилях C- и GLC-классов, произведенных в период с 2016 по 2020 год.

В начале марта 2021 года компания сообщила, что после 2024 года новое поколение модели C-Class может получить полностью электрическую версию. Ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей, которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками.

В 2017 году Mercedes-Benz отозвал более 1 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.