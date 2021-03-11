После аварии на трубопроводе в ХМАО дно Оби обследуют гидрографы

Гидрографы обследуют рельеф дна реки Оби в ХМАО, где произошла авария на трубопроводе АО «СибурТюменьГаз», сообщил генеральный директор предприятия Александр Тепляков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провела губернатор Наталья Комарова.

Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). По словам господина Теплякова, в настоящее время в продуктопроводе поддерживается минимальное давление на уровне 0,2 кг/кв см.

Глава «СибурТюменьГаза» отметил, что предприятие провело подготовительные работы и с четверга, 11 марта, группа специалистов — гидрографов приступила к обследованию рельефа дна. «9 марта в Нижневартовск прибыла специализированная бригада водолазов, ведется подготовка к их работе по изучению подводной части трубы, что будет возможно сразу по получению данных исследований от гидрографов. Завезена техника и оборудование, аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» приступило к работам по вскрытию трубы в береговой линии для выявления возможного ее повреждения. Комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов ведет работу. В ее распоряжении представлена в полном объеме затребованная техническая и иная документация»,— цитирует Александра Теплякова департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Заместитель губернатора Андрей Зобницев добавил, что уже получены результаты проб, отобранных Роспотребнадзором. Они свидетельствуют об отсутствии загрязнения воды в Оби. По его словам, экспертами Роспотребнадзора также проверено состояние качества питьевой воды в Мегионе, Лангепасе, селе Покур и деревне Вата Нижневартовского района. Отклонений от нормы не обнаружено.

В причинах возгорания разбирается Ростехнадзор.