Бывший глава Приднестровья отрицает причастность к делу Цуркан

Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук заявил, что не имеет отношения к преследованию бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже. Во время судебного разбирательства защита Цуркан говорила, что ее могли преследовать из-за конфликта с господином Шевчуком.

«Никакого отношения к преследованию кого-либо, тем более в части "шпионажа", структуры и должностные лица Приднестровья в период 2011–2016 годов не имеют. По крайней мере, мне об этом не известно»,— заявил Евгений Шевчук РБК.

Он также сказал, что не обращался «ни в какие правоохранительные органы России» ни по поводу шпионажа, ни по каким-либо другим поводам. Господин Шевчук заявил, что его не интересуют «высказывания в рамках судебного следствия в судах России».

Причиной конфликта стала цена на газ для Молдавской государственной районной электростанции. Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук рассказывал, что Евгений Шевчук решил повысить плату за газ для станции. Карина Цуркан отказалась от лица «Интер РАО» платить более высокую цену и решила перевести питание станции с газа на уголь, который поступал с Украины. «Это вызвало гнев президента Шевчука, который приказал перекрыть каналы поставки угля, в ответ на что Карина Цуркан вовсе остановила работу станции и была объявлена врагом республики»,— пересказывал слова господина Ковальчука адвокат Иван Палов.

В декабре 2020 года Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Молдавии. Следствие заявило, что она передала за границу сведения о поставках российской электроэнергии на Донбасс в 2015 году. Цуркан свою вину не признала.

Подробности — в материале “Ъ” «Карину Цуркан признали агентом Карлой».