Реформу почти отменили

В мэрии Ярославля заканчивается подготовка измененного варианта новой схемы движения городского общественного транспорта. По последним данным в ней не будет пересадочных маршрутов. Планировалось отменить 26 маршрутов и ввести вместо них 18 новых. Мэрия решила полностью отказаться от автобусов, работающих по нерегулируемым тарифам, так называемых «маршруток». Также предлагалось заменить сквозные маршруты, идущие через весь город, на пересадочные. Начало реформы было назначено на март 2021 года. Опубликованная транспортная схема вызвала острую критику со стороны жителей города, депутатов и областных властей. По требованию губернатора реформа была приостановлена. Измененный вариант транспортной схемы мэрия планирует представить до конца марта.

В марте 2021 года в Ярославле должен был начаться первый этап транспортной реформы, предполагавшей отказ от использования маршрутов с нерегулируемым тарифом. Кроме того, реформа предусматривала замену сквозных автобусных маршрутов, соединяющих различные районы города, на пересадочные. Всего планировалось упразднить 26 автобусных маршрутов. Вместо них предполагалось ввести 18 новых.

По мысли авторов реформы, на пересадочных маршрутах жители могли приезжать их спальных районов в центр, до пересадочных узлов. При необходимости ехать дальше, нужно было пересаживаться на другой маршрут. Для этого планировалось введение бесплатного пересадочного тарифа, по которому пассажир не будет покупать второй билет, если в течение определенного времени пересядет на другой автобус.

Опубликованная мэрией транспортная схема активно обсуждалась, в том числе на собраниях жителей. В мэрии рассказали, что получили от горожан более 600 жалоб и предложений по поводу предлагаемой реформы. Многие жители высказывали недовольство планами городских властей изменить транспортную схему.

В середине января губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову внести коррективы в запланированную транспортную реформу с учетом мнения специалистов и жителей. По словам главы региона, он получил много жалоб от жителей Ярославля по поводу проводимых в городе изменений схемы движения общественного транспорта. Люди жалуются на предполагаемую отмену популярных у горожан автобусных маршрутов и на увеличение числа пересадок из-за отмены сквозных маршрутов.

После критики главы региона, в мэрии объявили, что приостанавливают реформу и начинают подготовку новой транспортной схемы. Был отменен уже объявленный конкурс по выбору перевозчиков на новых маршрутах.

«Дальнейшая реорганизация маршрутной сети будет осуществляться с учетом высказанных мнений, предложений и замечаний»,— отметил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Председатель муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов отметил, что предложения по изменению существующей маршрутной сети в Ярославле появились еще в 2017 году, так как действующая схема движения транспорта складывалась давно и в нее необходимо было вносить корректировки в связи с расширением города.

«Первоначально предложенные мэрией изменения были встречены ярославцами негативно, в частности избирателями моего 17 округа во Фрунзенском районе, поскольку отменялись транзитные маршруты и планировались непонятные для населения пересадочные узлы»,— отметил господин Ефремов.

Он пояснил, что сейчас в мэрии обсуждаются новые предложения от управления городского транспорта, идет их согласование с департаментом транспорта Ярославской области. Новый план транспортной реформы будет представлен только после того, как он пройдет согласование с областным правительством, областными и городскими депутатами.

«Как только будет согласован новый план, мы сразу вынесем это на комиссию муниципалитета. Однозначно посоветуемся с жителями города Ярославля. На данный момент процесс разработки нового плана где-то на финише»,— пояснил председатель муниципалитета.

Водители маршруток к проведению транспортной реформы относятся спокойно. Говорят, что если и будут пострадавшие от реформы, то это не они, а скорее жители.

«Если маршрутки оставят, то хорошо: начальство у нас прекрасное. А если нет, то уберут же не разом, а власть подготовит новый транспорт, наберет водителей, пустит две-три машины на пробные маршруты. Мы сильно не пострадаем, все равно найдем работу водителями, а вот для людей это может стать серьезной проблемой»,— рассказал "Ъ-Ярославль" один из водителей автобуса на маршруте №67.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Наталия Бобрякова рассказала, "Ъ-Ярославль", что первый вариант проекта реформы полностью перерабатывается и на сегодняшний день нет понимания, какие маршруты останутся и какие автобусы будут по ним курсировать.

«Я категорически не согласна с тем, как проводится подготовка нового плана: реформа должна быть прозрачна, понятна для людей, должна обсуждаться с жителями района и быть направлена на повышение их. Прошлой предложенной схемой маршрутов я категорически недовольна: непонятна система пересадочных узлов, как это будет работать, к тому же это станет дополнительной нагрузкой для пенсионеров и детей. Это неудобно для жителей города»,— говорит Наталия Бобрякова.

Она отметила, что объяснения от мэрии Ярославля о необходимости проведения транспортной реформы были основаны на установлении единой стоимости проезда по регулируемому тарифу и введении системы отслеживания всех маршрутов.

«Непонятно, почему нельзя сделать все то же самое при нынешней системе. Мы до сих пор не получили ответов на эти вопросы от мэрии. В связи с проблемами уборки города, тема транспортной реформы забылась, но мы все равно будем держать руку на пульсе. На заседании муниципалитета новый план нам пообещали предоставить в середине марта»,— рассказала депутат.

Сегодня "Ъ-Ярославль" сообщал, что по последним данным из мэрии, в новой транспортной схеме остаются сквозные маршруты. В связи с этим, не будет бесплатного пересадочного тарифа.

В департаменте транспорта правительства Ярославской области "Ъ-Ярославль" сообщили, что в ходе совещаний с мэрией было обращено особое внимание на необходимость доработки некоторых маршрутов, востребованных населением.



«Одним из основных вопросов, волнующих жителей города Ярославля, является сохранение беспересадочных сообщений, по которым в настоящее время осуществляются регулярные перевозки пассажиров»,— рассказали в департаменте транспорта, отметив, что в настоящее время специалисты департамента совместно с мэрией Ярославля продолжают работу по изменению плана транспортной реформы. Новый план реформы планируется закончить в течение марта.

Алла Чижова