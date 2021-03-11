Принц Уильям отвергает обвинения в расизме в адрес королевской семьи

Британский принц Уильям заявил, что королевской семье чужд расизм. Так он ответил на обвинения, которые обрушились на них после интервью принца Гарри и его жены, герцогини Сассекской Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Меган Маркл во время интервью заявила, что кто-то из членов королевской семьи интересовался, насколько темным может быть цвет кожи у их будущего ребенка Арчи. Опра Уинфри позднее уточнила, что это были не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп. Герцогиня также рассказала, что у нее были мысли о самоубийстве.

«Мы совсем не расистская семья»,— заявил принц Уильям в интервью британскому телеканалу Sky News. Он также сообщил, что еще не говорил на эту тему со своим братом принцем Гарри, но собирается это сделать.

Букингемский дворец ранее заявил, что поднятые в интервью темы, в частности, обвинения в расизме, вызвали у членов королевской семьи озабоченность. Там отметили, что некоторые «воспоминания могут отличаться», но слова принца и его жены восприняты очень серьезно и будут изучены в частном порядке. Букингемский дворец также заявил, что принц Гарри, Меган Маркл и их сын «всегда будут горячо любимыми членами королевской семьи».

Как отреагировали зарубежные СМИ на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, читайте в материале “Ъ”.