Фальков: грантовое финансирование науки продолжится

Реорганизация Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) не означает прекращение поддержки научных исследований российских ученых, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, помощь продолжится за счет расширения Российского научного фонда (РНФ), конкурс для ученых объявят в апреле.

«Еще один часто задаваемый вопрос — сохранится ли финансирование? Безусловно, те средства, которые были запланированы на финансирование конкурса "а" (конкурс грантов на научные исследования.— “Ъ”), равно как и на финансирование других конкурсов, в полном объеме сохранятся и будут реализованы в рамках линейки грантов РНФ»,— сказал господин Фальков на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По его словам, конкурс «а» РФФИ и новый конкурс РНФ во многом совпадают, в том числе по сумме поддержки научных проектов — 1,5 млн руб. Он сообщил, что решение об отмене самого массового конкурса для ученых РФФИ было принято из-за начала реорганизационных процессов научных фондов в стране. «Мы говорим о том, что конкурс отменен в начале года одним фондом для того, чтобы его мог запустить в этом же году другой фонд, на близких условиях»,— уточнил министр.

Господин Фальков рассказал, что 2,5 млрд руб., которые планировали выделить на конкурс "а" РФФИ в 2022 году, в полном объеме перейдут в РНФ на финансирование аналогичного конкурса. Кроме того, для расширения конкурсной деятельности РНФ передадут более 1,3 млрд руб. в 2021 году, более 6 млрд руб. в 2022 году и более 12,8 млрд руб. в 2023 году.

В начале марта РФФИ сообщил об отмене конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по решению правительства. Прием заявок был остановлен, уже поступившие заявки рассматривать не будут. Клуб «1 июля» (неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН) назвал отмену конкурса «очередным шагом в уничтожении российской науки».