Клуб «1 июля» раскритиковал отмену конкурса Российского фонда фундаментальных исследований

Клуб «1 июля» (неформальное сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН) назвал отмену конкурса по проектам Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) «очередным шагом в уничтожении российской науки». Они отменили, что это произошло в разгар подачи заявок, когда исследователи уже проделали большую работу.

Накануне РФФИ сообщил об отмене конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований по решению правительства. Прием заявок был остановлен, уже поступившие заявки рассматривать не будут.

«В первый же день (весны.— “Ъ”) властями сделан очередной шаг в направлении уничтожения российской науки — отменены уже объявленные конкурсы по инициативным проектам РФФИ. Отменены — вопреки громогласно данным обещаниям сохранить эти конкурсы при объединении РФФИ и РНФ. Отменены — в разгар подачи заявок, когда на них уже потрачены немалые силы и время»,— говорится в заявлении.

Академики назвали эту ситуацию возмутительной, поскольку наука «критична для существования государства». «Наука не может быть конкурентоспособной в условиях постоянного унижения и обмана. Отношение к ученым как к врагам народа недальновидно, деструктивно и просто глупо. Рано или поздно от этой политики придется отказаться — но чем позже это произойдет, тем более низкой будет точка старта для восстановления»,— написали они в обращении.

Клуб «1 июля» призвал власти изменить отношение к ученым, вступить в диалог с научным сообществом и воссоздавать, а не разрушать научную среду.