В Приморье четырех человек задержали по подозрению в контрабанде металлолома на 1 млрд рублей

В рамках расследования уголовного дела о контрабанде лома черных металлов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) задержаны четыре человека, сообщает Следственное управление СКР по Приморскому краю. Ранее сообщалось, что дело возбуждено из-за контрабанды на 1 млрд руб.

«По версии следствия, группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров — лома черных металлов с недостоверным декларированием»,— говорится в сообщении на сайте ведомства. В рамках уголовного дела проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые и свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Накануне стало известно об обысках в офисах ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП). «Проведены обыски в офисных помещениях ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", а также у его учредителя, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров — металлического лома на сумму более 1 млрд руб.»,— сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Вести Приморья» уточнили, что среди задержанных совладелец ВМРП Денис Сарана.

В приемной гендиректора ВМРП “Ъ” вчера заявили, что «порт работает в обычном режиме, никаких обысков не было». Сотовый телефон Дениса Сараны выключен вторые сутки.

Алексей Чернышев, Владивосток