До 31 мая в Краснодаре выполнят ремонт улицы Российской и пяти примыкающих к ней магистралей

В Краснодаре начался ремонт участка улицы Российской от улицы Солнечной до Пригородной, протяженностью 5,3 км, сообщает пресс-служба городской администрации. Здесь заменят покрытие проезжей части и тротуаров, нанесут разметку, установят дорожные знаки, отремонтируют подходы к пешеходным переходам и остановки. Ремонтные работы планируется завершить к лету.

Также до 31 мая силами подрядной организации ООО «Дортранссервис» проведут ремонт прилегающих магистралей, в числе которых переулки Ленинский и Топольковый (от улицы Российской до улицы1-го Мая), улицы Черкасская (от улицы Российской до улицы Восточно-Кругликовской, Беговая (от улицы Российской до улицы 16-й Полевой Участок) и им. Петра Метальникова (от улицы Российской до Ростовского Шоссе).

Все улицы будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего по этому проекту в кубанской столице в 2021 году отремонтируют 62 участка дорог общей протяженностью 79 км, ремонт шести из них был завершен досрочно, в 2020 году.

Ольга Логинова