За сутки в Краснодарском крае скончались 13 пациентов ковид-госпиталей

По данным на 10 марта 2021 года в больницах Кубани умерли 13 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Данные приводит региональный оперативный штаб.

Среди умерших шесть женщин и семеро мужчин в возрасте от 58 до 80 лет. Подчеркивается, что у всех пациентов заболевание протекало в тяжелой форме и развилась двусторонняя пневмония.

В Краснодаре умерла 64-летняя местная жительница и трое мужчин (66-летний и 73-летний краснодарцы, а также 61-летний житель Горячего Ключа). В Сочи скончалась 65-летняя женщина, в Новороссийске умер мужчина в возрасте 63 лет. В Крымске скончались 61-летняя анапчанка и жительница Темрюкского района 60 лет. В Темрюкском районе умерла 73-летняя пациентка. 58-летнего мужчину из Курганинского района не удалось спасти в Лабинске. В больнице Тихорецкого района умерли 78-летний местный житель и 80-летняя женщина из Белоглинского района. 78-летний житель Северского района умер в местной больнице.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 2 069 летальных случаев.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, на Кубани четвертый день подряд фиксируют по 14 летальных случаев от COVID-19.

Наталья Решетняк