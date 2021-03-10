На Кубани впервые в 2021 году число вновь выявленных случаев COVID-19 снизилось до 130

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтвердили 130 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. Всего в регионе с начала пандемии выявили 39 837 случая заболевания, выздоровели 34 749 человек, скончались 2 069 пациентов, сообщает кубанский оперштаб.

Среди городов-лидеров по суточном приросту COVID-19 отмечены: Краснодар (39 новых случаев), Сочи (29), Геленджик (9). По шесть человек заболели в Динском и Каневском районах. В Ейском – пять, в Апшеронском – четверо. По три новых пациента зарегистрировали в Армавире и Приморско-Ахтарском районе. В Выселковском, Отрадненском, Славянском, Гулькевичском, Крымском, Мостовском, Павловском районах - по два, по одному – в Кореновском, Туапсинском районах, в Анапе, Белореченском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Староминском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Щербиновском, Белоглинском районах.

На Кубани продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации (всего работают 149 пунктов, адреса указаны на сайте регионального минздрава). Уже вакцинировались более 156 тыс. человек.

В России за последние сутки коронавирус выявили у 9 тыс. 79 человек в 83 регионах России. Умерли 466 пациентов. Выздоровели 13 тыс. 350 человек. Краснодарский край оказался на 17 месте по суточном приросту COVID-пациентов.

Наталья Решетняк