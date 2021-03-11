У сотрудников и волонтеров самарского штаба Навального прошли обыски

В четверг прошли обыски в квартирах активистов самарского штаба Алексея Навального и их родителей. Об этом сообщают представители организации в своем Telegram-канале.

«Обыски уже завершились. У всех изъяли технику: ноутбуки, телефоны и планшеты»,— прокомментировала “Ъ” координатор штаба Марина Евдокимова.

Сначала силовики обыскали квартиру родителей Марины Евдокимовой. Затем они посетили с этой же целью квартиру сотрудника штаба Максима Лавицкого и волонтеров организации Дмитрия Татаринова и Александра Ермолаева. Также они обыскали жилье волонтеров штаба Вадима Шереметева и Сергея Пронюшкина и квартиру родителей сотрудника организации Сергея Подсытника.

По словам Марины Евдокимовой, накануне обысков правоохранители допрашивали активистов в связи с их участием в акциях в Самаре. Сторонники Навального в Самаре в текущем году провели протестные акции 23 и 31 января и 14 февраля. Активисты добивались освобождения оппозиционера, которому суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Георгий Портнов, Самара