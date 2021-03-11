До 2024 года «Аврора» получит 45 самолетов и вертолетов российского производства

Дальневосточная авиакомпании «Аврора» до 2024 года поставят как минимум 45 воздушных судов российского производства, заявил министр транспорта России Виталий Савельев. Он также сообщил о завершении сделки по продаже 51% акций компании Сахалинской области.

«Подписан предварительный график на поставку отечественной техники. До 2024 года будет поставлено 45 единиц воздушных судов. Это минимум того, что мы планируем для авиакомпании. И, на наш взгляд, то, что мы сейчас делаем, может привести к развитию этой авиакомпании в ближайшее время»,— сказал министр на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Глава Минтранса добавил, что всего парк авиакомпании будет насчитывать 131 воздушное судно, из которых самолетов – 91 штука и вертолетов – 40. По итогам 2019 года парк «Авроры» насчитывал 20 самолетов.

Также господин Савельев заявил, что для развития авиакомпании может понадобиться субсидия. «Субсидия, которая будет нужна для "раскатки" местных рейсов, потому что многие рейсы, которые мы будем пытаться "раскатывать", всего лишь на 20% будут заполняться первое время, пока люди не почувствуют возможности мобильности, пока мы не "раскатаем" эти рейсы»,— уточнил он.

«Аврора» является крупнейшей авиакомпанией в ДФО. По итогам 2019 года она обслужила 1,7 млн пассажиров. В декабре 2020 года совет директоров «Аэрофлота» одобрил продажу 51% в «Авроре» принадлежащей властям Сахалина «Корпорации развития Сахалинской области». Пакет акций был передан за 1 руб. Ожидается, что консолидация 100% акций «Авроры» у правительства Сахалина станет первым этапом проекта создания объединенного дальневосточного перевозчика.

О сделке — в материале “Ъ” «"Аэрофлот" расстался с "Авророй"».