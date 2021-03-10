Бортников: за последние 10 лет в России предотвратили 200 терактов

Спецслужбы и правоохранительные органы за десять лет предотвратили в России 200 терактов, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. По его словам, если в 2010 году предотвращалось всего 10% террористических атак, то в 2018 году — уже около 80%, а в 2020 году — 96%.

«За последние десять лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней»,— сказал он в интервью «Российской газете».

Директор ФСБ сообщил, что последнее десятилетие количество совершенных в стране преступлений террористической направленности, таких как взрывы, захваты заложников, убийства, снизилось в 260 раз. В 2010 году было совершено 779 таких преступлений, а в 2020 году — только 3.

В прошлом декабре господин Бортников сообщал, что в 2020 году российские спецслужбы предотвратили 41 теракт, не допустив ни одного. Также спецслужбы не пустили в Россию 149 иностранцев, причастных к экстремизму и терроризму.