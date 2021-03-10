«Вылет “Ювентуса” стал для болельщиков настоящей трагедией»

После вылета из Лиги чемпионов акции футбольного клуба «Ювентус» рухнули на 8%. «Старая синьора» по сумме двух матчей уступила в 1/8 финала «Порту». Спортивные и финансовые проблемы «Ювентуса» после произошедшего разобрал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Вылет «Ювентуса» на стадии 1/8 финала стал для болельщиков клуба настоящей трагедией. Вот уже который год Турин грезит победой в Лиге чемпионов, а в итоге «Ювентус» вылетает из розыгрыша на дальних подступах к заветной цели. Причем вбивают его команды, которые, по идее, клуб может и должен побеждать. С игровой точки зрения проблемы клуба очевидны, считает футбольный эксперт Николай Писарев:

«Какая разница на какой стадии прошел бы “Порту”, если на следующем этапе “Ювентус” все равно бы вылетел. Сейчас это топ-клуб, но не топ-команда. Стоит посмотреть на полузащиту, и сразу понятно, что из себя представляет команда. Рабьо, Бентанкур, Рэмзи — это футболисты, которым лучше быть без мяча, чем с мячом. У них был единственный умный полузащитник — Пьянич, который уехал в “Барселону”. Сейчас не осталось ни одного».

Еще одной проблемой «Ювентуса» стал Криштиану Роналду. Звездный португалец оказался в центре внимания, что не добавило «Старой синьоре» мощи в плане командной игры, уверен тренер Игорь Шалимов: «Вообще, Роналду сегодня, как бы это грустно или смешно ни звучало, — для командной игры проблема. Играют два нападающих: если Мората держит свою позицию, то Роналду, если у него что-то не получается, берет и уходит к Кьеза. В результате второму приходится убегать в другую зону.

Командная игра с Роналду нарушается: если он не забивает — это проблема».

Понятно, что нынешнее снижение ценных бумаг «Ювентуса» отчасти произошло из-за потери €10,5 млн, которых клуб не досчитался, вылетев на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Но Криштиану Роналду после прихода в «Ювентус» тоже серьезно влиял на стоимость акций клуба, уверен экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов: «Все помнят, как акции “Ювентуса” взлетели, когда был подписан контракт с Криштиану Роналду. Он появляется на поле, забивает свои голы — акции показывают практически €1,6. В другой день — красная карточка Роналду, проигрыш “Ювентуса” — бумаги обвалились буквально на 10%. С этого момента серьезное падение, которое называется “ралли Роналду”, где-то к октябрю все свело на нет. Дальше другие сезоны, другие взлеты и падения. Естественно, крупнейший удар не только по “Ювентусу”, но и вообще по футбольной отрасли нанесла пандемия.

То, что произошло с бумагами 10 марта, заставляет тех, кто вкладывал свои миллионы, например, ту же самую семью Аньелли, которая подписывала Криштиану Роналду фактически за €100 млн, испытать ощущение дежавю».

Контракт Роналду рассчитан до лета следующего года. А это значит, еще один шанс у итальянского клуба со звездным португальцем есть, если, конечно, Криштиану, после всего что произошло, останется в «Ювентусе».