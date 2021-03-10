РЖД поспорили с Дерипаской на тему увеличения скорости грузовых перевозок

РЖД отреагировали на пост миллиардера Олега Дерипаски, который заявил, что качество железных дорог не позволяет обеспечить быстрые и надежные пассажирские и скоростные грузовые перевозки. Бизнесмен в своем Telegram-канале написал, что в России средняя скорость движения грузового составляет 16 км в час.

«Если заняться азиатским транзитом и добиться хотя бы 50 км/ч для грузов, провести реальную цифровизацию таможенных услуг и в итоге получить доставку грузов за 9 дней из Азии в Европу, можно заработать миллиарды, которые и будут источником для глубокой модернизации РЖД. Но это надо думать и вкладываться»,— написал господин Дерипаска. По его словам, сейчас в России средняя скорость движения грузового состава составляет 16 км/ч.

В РЖД в ответ написали пост, в котором заявили, что хотят развенчать миф о том, «что любой велосипедист может обогнать грузовые поезда РЖД». «Если говорить о максимально разрешенной скорости движения грузовых поездов, то на сети РЖД она, как правило, составляет 80-90 км/ч. А средняя техническая скорость всех составов, которая учитывает разгон и торможение,— 48 км/ч. Это один из самых высоких показателей в мире»,— заявили в компании.

В РЖД заявили, что на скорость доставки влияет множество факторов. «Например, вагон прибыл на станцию под выгрузку, а у грузополучателя выходной — счетчик продолжает тикать. В порту плохая погода, и он прекратил перевалку – скорость доставки падает. Неисправность вагона, который принадлежит частному собственнику,— его нужно отцеплять и ремонтировать. Неправильно оформленные таможенные или экспедиторские документы тоже приводят к увеличению сроков»,— добавили в компании.

Напомним, в феврале металлурги предложили оптимизировать железнодорожные поставки. Они считают, что причина потери металлургических грузов железной дорогой — в неэффективной работе не входящих в структуру ОАО РЖД предприятий промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), которые не могут обеспечить нужную скорость и надежность доставки. НЛМК предложил вообще вывести ППЖТ из цепочки железнодорожных поставок и работать с клиентами через грузовые дворы ОАО РЖД.

Подробнее — в материале “Ъ” «Промышленные пути пришлись не ко дворам».