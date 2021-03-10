После пожара на НПЗ под Ярославлем провели повторную проверку воздуха

В поселке Константиновский Тутаевского района Ярославской области проведена повторная проверка состояния атмосферного воздуха после пожара, произошедшего на НПЗ имени Менделеева 6 марта, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. В департаменте пояснили, что был произведен повторный отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и жилого сектора, а также проведены анализы остатков продуктов горения.

«На сегодняшний день по всем показателям превышений не установлено»,— уточнили в департаменте, добавив, что все результаты повторных проверок направлены в Роспотребнадзор для продолжения мероприятий по контролю за атмосферным воздухом.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что вечером 6 марта на НПЗ имени Менделеева произошел взрыв и пожар на емкостях для хранения нефтепродуктов. По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара участвовало 14 единиц техники и 48 человек личного состава. В результате ЧС пострадавших нет.

Утром 7 марта на место происшествия для проведения анализа воздуха была направлена мобильная экологическая лаборатория. В ходе проверки было выявлено превышение допустимой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе. По данным регионального правительства, по всем другим отобранным веществам превышений предельно-допустимых концентраций установлено не было.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что из-за пожара производство на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева было временно приостановлено. В настоящий момент, 10 марта, производство на НПЗ имени Менделеева восстановлено.

«Предприятие работает в штатном режиме»,— сообщили “Ъ-Ярославль” на предприятии.

Дарья Сабаева