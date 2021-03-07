После пожара на НПЗ под Ярославлем выявлено загрязнение воздуха диоксидом азота

В Ярославской области при проверке после пожара на НПЗ имени Менделеева в поселке Константиновский Тутаевского района, по предварительной информации, выявили превышение допустимой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что превышение концентрации диоксида азота является следствием сгорания нефтепродуктов. Пресс-служба уточняет, что по данным специалистов это вещество быстро выветривается.

«По всем другим отобранным веществам превышений предельно-допустимых концентраций не установлено. Результаты экспресс-тестов экологической мобильной лаборатории будут переданы в Роспотребнадзор для дальнейших исследований и принятия соответсвующих мер»,— говорится в сообщении.

Специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с региональным центром охраны окружающей среды провели проверку состояния атмосферного воздуха на границе жилой зоны в поселке Константиновский, а также обследовали реку Печегду на предмет возможных утечек нефтепродуктов. В департаменте сообщили, что эколаборатория проведет дополнительные выезды для проверки атмосферного воздуха в районе жилой застройки в поселке

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что вечером 6 марта на НПЗ имени Менделеева произошел взрыв и пожар на емкостях для хранения нефтепродуктов. В ликвидации пожара участвовало 14 единиц техники и 48 человек личного состава. В МЧС сообщили, что результате ЧС пострадавших нет. Утром 7 марта на место происшествия для проведения анализа воздуха была направлена мобильная экологическая лаборатория.

Антон Антонов