Подросток не добрался до расстрела

В Пензенской области отправлен под домашний арест 16-летний ученик школы села Верхний Ломов Нижнеломовского района. Подросток подозревается в подготовке теракта. Следствие считает, что он из-за конфликта со сверстниками и учителями планировал в апреле расстрелять из охотничьего ружья одноклассников. Подросток уже признал вину. Следствие настаивало на заключении его под стражу и намерено опротестовать решение о домашнем аресте.

Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест девятиклассника школы села Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, подозреваемого в подготовке теракта. Как сообщили в региональном СУ СКР, 16-летний подросток, «испытывая неприязнь и враждебность к своим одноклассникам и педагогам», намеревался совершить теракт в своей школе в апреле.

В следственном управлении уточнили, что подросток разработал план преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья. «Довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области»,— говорится в сообщении. В доме, где живут школьник и его родители, прошел обыск, изъяты ружье и порох.

В ФСБ сообщили, что боеприпасы в доме хранились незаконно. Также были изъяты смартфоны, в которых содержались инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего было возбуждено по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Статья предполагает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

ФСБ распространила в СМИ отрывок видеозаписи допроса школьника. Подросток в присутствии взрослых признает вину и говорит, что планировал напасть «на своих одноклассников, а также на тех, кто помешает». На видео также сняты три банки пороха «Сокол», найденного в доме молодого человека, и футболка с принтом «Ненависть» (аналогичную надел студент Владислав Росляков, устроивший в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года бойню, в результате которой погиб 21 человек, включая самого Рослякова).

В суде следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, но суд принял решение о домашнем аресте. Следствие собирается обжаловать это решение.

Источники “Ъ” в правоохранительных органах отмечают, что 16-летнего Максима вычислили, когда он написал о своих планах администратору группы «Колумбайн» в социальной сети. В этой группе состоят 30 человек, а список администраторов и участников скрыт от других пользователей. Подросток сообщил в социальных сетях, что у него дома есть ружье и он планирует расстрелять из него одноклассников, которые к нему плохо относятся.

На странице школьника всего семь публикаций, последняя датирована 23 июня прошлого года: «Удалю этот пост когда окончу школу (никогда)». В статусе указано «Ich bin Gott» («Я — бог», нем.).

В сохраненных картинках множество изображений могил и призраков, фотографии и стилизованные изображения Владислава Рослякова, а также фото Андрея Чикатило (советский серийный убийца, жертвами которого стали как минимум 43 человека; расстрелян по решению суда в 1994 году).

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сказала “Ъ”, что Максим воспитывается в «обычной сельской семье». «В семье трое детей. У него есть старший брат и младший, детей воспитывают мать и отчим, который является биологическим отцом младшего брата. Педагоги говорят, что он средний ученик: не отличник и не двоечник, такой "удобный" для школы. Но, видимо, какие-то внутренние проблемы у него были»,— отметила она. По ее словам, в школе есть штатный психолог, который работает по совместительству, но психологические службы не обратили внимания на поведение девятиклассника. «После таких случаев выявляется несовершенство работы психологических служб в школах. Из-за увлечения учителей подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ внутренний мир ребенка их не интересует. Видимо, и мама не обратила внимания на изменения, происходившие с ребенком. Педагоги говорят, что он интроверт, отследить его было сложно»,— отметила госпожа Столярова.

В школе, где учится подросток, комментировать “Ъ” случившееся не стали.

Сергей Петунин, Саратов