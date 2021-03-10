Реальный эффективный курс рубля снизился на 0,1% в феврале

Реальный эффективный курс рубля в феврале снизился на 0,1% по сравнению с январем, с начала года — на 0,8%, следует из данных ЦБ. Реальный курс рубля в феврале вырос к евро на 1,2% по сравнению с январем, к доллару — на 0,3%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте. Номинальный курс рубля в феврале упал к доллару на 0,2%, к евро вырос на 0,6%.

Сегодня, 10 марта, курс доллара на Мосбирже поднимался до 74,14 руб., а евро — до 88,13 руб. Европейская валюта уверенно дешевеет в последние дни, в том числе на мировом рынке, на фоне слабой экономической и эпидемиологической ситуации в Европе. Рубль чувствует себя уверенно и против доллара США, чему способствуют высокие цены на нефть.

Подробнее о валютном курсе — в материале “Ъ” «Рубль набрался нефти».