Прокуратура утвердила обвинение о подбрасывании наркотиков Игорю Крайнову

Прокуратура Нижегородского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по делу о подбрасывании наркотиков уроженцу Бурятии Игорю Крайнову, сообщил Комитет против пыток. Как писал “Ъ-Приволжье”, превышение должностных полномочий инкриминировали бывшим офицерам МВД Алексею Иванову, Евгению Соколову и Николаю Кострову, последним двум также вменили в вину незаконный сбыт наркотиков с использованием служебного положения.

По версии следствия, в сентябре 2019 года у здания «Нижполиграфа» оперативники задержали Игоря Крайнова, которого считали причастным к наркоторговле, несколько раз ударили и положили ему в карман джинсов предмет, оказавшийся при досмотре пакетом с мефедроном весом 3,18 г. Действия полицейских записала камера на здании «Нижполиграфа». Задержанный заявил, что в отделе полиции у него выбивали показания в покупке запрещенных веществ. Ранее он проходил обвиняемым по наркотической статье, однако Следственный комитет изъял его дело из МВД и прекратил уголовное преследование за отсутствием состава преступления. Полицейских уволили из правоохранительных органов.

Обвиняемые не признают вины и утверждают, что разрабатывали сеть наркоторговцев, а потерпевший оговорил их, чтобы избежать ответственности. Они настаивают, что Игорь Крайнов неоднократно привлекался по административным статьям за употребление наркотиков, в том числе, за рулем. Обвиняемые указывали, что убегавший от них в здание «Нижполиграфа» Игорь Крайнов успел сбросить пакет с наркотиком.

В ближайшее время копии обвинительного заключения вручат всем участникам дела, и прокуратура направит его в суд, отметила юрист Комитета против пыток Юлия Осипова, представляющая интересы Игоря Крайнова.

Роман Рыскаль