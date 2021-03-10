Посольство ФРГ пока не получило консульского доступа к подозреваемому в госизмене Воронину

Посольство Германии в России продолжает добиваться консульского доступа к арестованному россиянину Демури Воронину, имеющему также гражданство ФРГ. Об этом “Ъ” сообщили в дипмиссии.

Напомним, 19 февраля стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Демури Воронина на месяц и 30 дней по подозрению в государственной измене. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что господин Воронин был консультантом по вопросам международной политики и энергетики в Бундестаге.

23 февраля в посольстве ФРГ сообщили «РИА Новости», что немецкие дипломаты «в курсе дела, находятся в контакте с адвокатом и пытаются получить консульский доступ». Однако до сих пор такой доступ предоставлен не был.

“Ъ” отправил запрос в МИД РФ.

Подробности дела не раскрываются. По статье о госизмене человеку может грозить до 20 лет тюрьмы.

Елена Черненко