«Интерфакс»: подозреваемый в госизмене Воронин работал в Бундестаге

Некоторое время гражданин России Демури Воронин был консультантом по вопросам международной политики и энергетики в Бундестаге, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. Накануне, 19 февраля, господин Воронин был арестован по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

«Со слов самого Воронина, он работал там некоторое время, около года, оказывал консультационную помощь»,— сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник добавил, что после окончания работы в парламенте ФРГ Демури Воронин продолжал оказывать консультационные и аналитические услуги. Связан ли арест россиянина с его работой в Бундестаге, собеседник не уточнил.

Демури Воронин арестован Лефортовским судом Москвы до 13 апреля. По информации источников «Интерфакса», его подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, одной из стран НАТО. По сведениям источников ТАСС, господин Воронин проживает преимущественно в Германии. Других фигурантов в его уголовном деле нет, сообщил источник ТАСС.