Госдума одобрила запрет продавать неопытным инвесторам сложные финансовые продукты

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на продажу сложных финансовых продуктов неопытными инвесторами. Для повышения квалификации физлицам нужно будет проходить обязательное тестирование, сроки начала которого этим же проектом закона сдвигаются с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов. По их мнению, «значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг» происходит «из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований к деятельности финансовых организаций» в части раскрытия ими «всей исчерпывающей информации».

Проект закона позволит Центробанку (ЦБ) ограничивать заключение договоров между финансовыми организациями и физлицами, в том числе неопытными инвесторами, если им была предоставлена неполная или недостоверная информация о возникающих рисках либо если эта информация «требует специальных знаний и опыта работы на финансовом рынке». В случае нарушений финансовые организации обязаны будут, в частности, выкупать назад продукты, навязанные обманным путем.

В феврале президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в банковской сфере призвал защитить интересы неопытных инвесторов, которые вкладываются в рынок ценных бумаг. Глава государства заявил, что покупка ценных бумаг «более рискованна, чем банковские вклады», поэтому нужно позаботиться о снижении рисков для людей, не являющихся профессиональными инвесторами.

О планах ЦБ ужесточить правила на финансовом рынке читайте в материале “Ъ” «Брок-н-ролл».