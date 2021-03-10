Нижегородские депутаты разработали закон о развитии агротуризма

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области подготовили проект закона о развитии сельского (аграрного) туризма. По их словам, Нижегородская область стала первым регионом, который намерен изменить законодательство для развития агротуризма. Если законопроект будет принят, компании, в структуре доходов которых не менее 60% составляют поступления от туристической деятельности и не менее 10% — от сельхозпроизводства, смогут рассчитывать на получение субсидий по областной программе развития туризма. Кроме того, депутаты планируют записать возможность предоставления налоговых льгот таким компаниям.

Глава комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Василий Суханов на совещании заявил, что «в Нижегородской области можно создать такие условия, что 30–50% наших туристов, выезжающих в Турцию, могут переориентироваться на внутренние маршруты».

Однако реализации законопроекта мешает федеральное законодательство, которое запрещает строить объекты туристической инфраструктуры на землях сельхозназначения, сообщила депутатам министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова. По ее мнению, чтобы построить отель, часть земель сельхозназначения придется переводить в другую категорию, на что может уйти более двух лет, еще минимум год — на строительство.

В связи с этим нижегородские депутаты решили обратиться в правительство РФ с предложением внести изменения в федеральное законодательство и разрешить строительство туристической инфраструктуры на сельскохозяйственных землях.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении продолжится на заседаниях регионального парламента в марте и апреле.

Андрей Репин, Нижний Новгород