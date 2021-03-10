В Москве водитель, наехавший на полицейского на акции протеста, получил год условно

Пресненский суд Москвы к году приговорил Александра Мучаева к году условного заключения за наезд на автомобиле на полицейского в ходе несогласованной акции 23 января, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Он стал первым осужденным по уголовным делам после зимних митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Мучаев Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год»,— сказала госпожа Кокая «РИА Новости». Прокуратура запрашивала 1,5 года колонии общего режима.

Александр Мучаев признан виновным в «применении не опасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов». Он признал вину. Столичное управление СКР сообщало, что на акции 23 января мужчина за рулем автомобиля «в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего». Источник агентства отмечал, что с ним в машине были участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Людмила Штейн.

2 февраля Алексею Навальному заменили условный срок 3 года 6 месяцев на реальный по делу «Ив Роше». Он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Суд посчитал, что политик нарушил условия испытательного срока, не отмечаясь в инспекции ведомства. В поддержку оппозиционера люди вышли на несогласованных протестные акции 23, 31 января и 2 февраля. В Москве было задержано около 5 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».