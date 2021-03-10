В Петербурге задержан экс-совладелец сети Spar

В Петербурге после обысков задержан бывший совладелец «Интерторга» Аллахверди Абдуллаев. Кроме того, задержаны еще два топ-менеджера экс-ритейлера. Они подозреваются в хищении средств, предоставленных Сбербанком в виде кредита. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, по данным издания, задержан посредник, оказавший услуги по выводу средств за рубеж.

Ранее стало известно, что утром 10 марта в Петербурге проводились обыски по двум уголовным делам, связанным с деятельностью «Интерторга». Компания была четвертым по величине ритейлером Петербурга, магазины сети Spar и «Семья» прекратили работать в начале прошлого года. Перед уходом с рынка ритейлер накопил долги перед кредиторами, к нему были поданы иски на сумму свыше 17 млрд рублей.

Подробнее о банкротстве «Интерторга» — в материале “Ъ-СПб” .