В Петербурге задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ТД «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева и двух топ-менеджеров по делу о хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

До задержания в квартирах сотрудников в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков. Следственные мероприятия проводились по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным интернет-издания «Фонтанка», речь идет о двух уголовных делах, оба возбуждены по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Ранее “Ъ” сообщал, что ООО «Невская логистика», принадлежащее совладельцу ТД «Интерторг» Мушвигу Абдуллаеву не смогло оспорить обязательства перед Сбербанком. Совместно со своей «дочкой» ООО «ИСК» компания поручилась по кредитам ритейлера, который должен Сбербанку более 8 млрд руб. Арбитражный суд Санкт-Петербурга отказался признать договоры поручительства перед финансово-кредитным учреждением по кредитам «Интерторга» недействительными.

«Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве под брендами Spar и «Народная семья». В конце 2019 года компания объявила о ликвидации. В начале 2020 года она прекратила операционную деятельность и закрыла все свои объекты. После этого Сбербанк потребовал с ритейлера и четырех поручителей (компании «Адастра», «Евробизнес», ИСК, «Невская логистика») 8,1 млрд руб.

Марина Царева, Санкт-Петербург