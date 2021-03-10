В суд передали дело жителя Владивостока, обвиняемого в нападении на росгвардейцев на акции

Следственными органами СКР по Приморью завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, который обвиняется в применении насилия в отношении двух представителей власти на акции 23 января (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, 23 января 2021 года на улице Светланская в городе Владивосток обвиняемый применил насилие в отношении двух сотрудников управления Росгвардии по Приморскому краю во время пресечения ими несанкционированной демонстрации»,— говорится в сообщении СКР по Приморью.

Обвиняемому инкриминируется нанесение «не менее двух ударов руками в область головы и тела» сотруднику Росгвардии, другого сотрудника силового ведомства он «схватил руками за шею и туловище».

23 января участники несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального перекрыли движение по Светланской улице в центре Владивостока. По оценке корреспондента “Ъ”, в шествии в пиковый момент принимало участие около 3 тыс. человек, по оценке властей — 300–500. Было задержано больше 30 человек.

По итогам акции СКР по Приморью возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Всего, как сообщила “Ъ” представитель следствия Аврора Римская, арестовано три человека. Помимо 28-летнего жителя Владивостока, дело которого передано в суд, это 46-летние и 39-летние мужчины. Первый, по версии следствия, напал на сотрудника патрульно-постовой службы. Второй нанес одному сотруднику полиции «не менее трех ударов руками в область головы и тела», второму — «не менее двух ударов руками в область головы и тела».

Алексей Чернышев, Владивосток