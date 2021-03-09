09 марта, вторник
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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Петербургский депутат Резник отрицает свое задержание

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник сказал, что его не задерживали в квартире, где обнаружили нарколабораторию. По его словам, он просто был рядом с местом, где проходил обыск. Ранее о задержании господина Резника сообщило РИА ФАН.

«При мне вскрывали квартиру, выясняли, кто я. Когда я вышел, налетели полицейские. Я подумал, что по мою душу — просто потому что жизнь такая сейчас,— рассказал господин Резник РБК.— Не было никакого задержания. Я стал свидетелем "маски-шоу" полицейских». По его словам, полицейские проверили у него документы, после чего он отправился на работу.

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