Петербургский депутат Резник отрицает свое задержание

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник сказал, что его не задерживали в квартире, где обнаружили нарколабораторию. По его словам, он просто был рядом с местом, где проходил обыск. Ранее о задержании господина Резника сообщило РИА ФАН.

«При мне вскрывали квартиру, выясняли, кто я. Когда я вышел, налетели полицейские. Я подумал, что по мою душу — просто потому что жизнь такая сейчас,— рассказал господин Резник РБК.— Не было никакого задержания. Я стал свидетелем "маски-шоу" полицейских». По его словам, полицейские проверили у него документы, после чего он отправился на работу.